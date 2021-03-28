İlçe koordinasyon toplantılarına Akçadağ’da devam edildi

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın beşincisi, Akçadağ İlçesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay , Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve daire başkanları katıldı.

Akçadağ Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem içerisinde Akçadağ İlçesinde yapılan çalışmaları ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

“Selahattin başkanın yolu yolumuzdur”

Muhtarlar Koordinasyon Toplantısına katılan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “ İlçemizde gerçekleştirilen istişare toplantısına muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimiz eksiksiz olarak katılım sağladı. Buda Selahattin Başkanımıza olan sevgi ve teveccühü gösteriyor. Şahsım ve Akçadağlılarda başkanımıza karşı sevgi ve teveccüh fazlasıyla var. İnşallah bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bununda sebebi Selahattin Başkanın herkesin belediye başkanı olmayı başarmasıdır. Yıllarca mülki idarenin çeşitli aşamalarında görev almış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki fabrika yapmaktan da ötesi insanları birleştirmek, buluşturmak, bir araya getirmek devletin hizmetini götürürken devletin sıcaklığını da hissettirmektir. Bu noktada Selahattin Başkanımızı başarılı buluyorum ve yolu yolumuz aynı yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. Muhtarlarımız için demokrasinin temel taşları ifadesi kullanılır. Muhtarlar bizim için çok önemli ve çok değerli. Muhtarlarımız olmadan işlerimizi yürütmemiz zor. Biz bugüne kadar muhtarlarımızla el ele verdik, omuz omuza olduk. İnşallah muhtarlarımızla birlikte Akçadağ’da güzel hizmetlere vesile olacağız” diye konuştu.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ise “ Büyükşehir Belediyemizin Akçadağ İlçesinde yaptığı yatırımlardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte yapılan hizmet ve yapılacak hizmetlerin değerlendirmesini hep birlikte yapacağız. Bu anlamda toplantının verimli geçeceğini düşünüyorum. Katılımlarından dolayı muhtarlarımıza da teşekkür ederiz” dedi.

“Çalışmadan, yorulmadan muhterem olunmaz”

Akçadağ ilçesinde yapılan çalışmalarda yüzde 70’lik kısmın tamamlandığını ve bu dönemde geri kalan işlerinde tamamlanacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Malatya dün nasıl ki milletlere, devletlere ve ülkelere örnek olduysa, Malatya şuanda aynı şekilde Türkiye’ye örnek olabilecek tutum ve davranış sergiliyor. Bu anlamda bütün hemşerilerimi canı gönülden kutluyorum. Biz hepimizi Malatya paydası altında ve ülkenin gelecek istikbali paydası altında birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin bu memleketin birliği esas alındıktan sonra zenginliği olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yaklaşık iki yıl oldu görevimize başladık. Bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediyedir. Çalışılırsa gayret edilirse neticeye müessir olunabiliyor. Çalışmadan, yorulmadan muhterem olmanın yolunu arayanlar daha sonra berbat olmak zorunda kalırlar. Onun için biz çalışacağız, gayret edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Adil ve adaletli olacağız. Çıktığımız bu yolda pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs olmayacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız toplantıda muhtarlarımıza iki yıl içerisinde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacak demiştik. Yine iki yıl içerisinde akarsulara atık suların hiçbir şekilde katılmadığını ve bunlarla ilgili arıtmayla birlikte diğer önlemlerin alınacağını ifade etmiştik. Geçen yıl söylediğimizin yüzde 70’ni gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde kalan yüzde 30’luk kısmın da tamamlanacağını söylemek istiyorum. Yaptığımız çalışmaların Malatya’mıza, Akçadağ’ımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Akçadağ ilçesi mahalle muhtarları, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, yapılacak olan çalışmalarla ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler.