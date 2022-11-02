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İki suçtan aranan şahıs şüphe üzerine yakalandı
Malatya’da, polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın iki suçtan dolayı arandığı ve 31 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı.
MALATYA 02.11.2022, 12:04
Malatya’da, polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın iki suçtan dolayı arandığı ve 31 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kiltepe Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ö. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Akçadağ Sulh Ceza Hakimliğince “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan ve Malatya Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten Öldürme” suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın 31 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı.
Şahsın gözaltına alındığı ve tahkikata başlanıldığı kaydedildi.