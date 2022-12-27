İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan R. K. idaresindeki 44 ADB 104 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen S. A. yönetimindeki 44 ADJ 088 plaka Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada S.A. (33) yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.