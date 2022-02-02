İki bilimsel araştırma projelerine patent

Malatya İnönü Üniversitesi’nin iki bilimsel araştırma projelerine patent belgesi verildi.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmet Yılmaz ve öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arslan’ın yaptıkları bilimsel araştırma projelerine 2021 yılı içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Patent Belgesi verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz’ın “Deney Hayvanı Yemi Hazırlama Makinesi” başlıklı, Dr. Öğr. Üyesi Arslan’ın ise “Güneşten Yüksek Isının Temin Edilmesi, Depolanması, Transfer Edilmesi, Fırın, Izgara ve Çok Amaçlı Kullanımı” başlıklı buluşları İncelemeli Patent Belgesi almaya layık görüldü.