İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Bostanbaşı Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurlu Kanyon Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka kazada ise devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.