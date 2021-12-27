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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
İhbar, uyuşturucu yakalattı
Malatya’da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
MALATYA 27.12.2021, 15:05
Malatya’da ihbar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 şahsın, Doğanyol İlçesi Burç Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yapılan operasyon neticesinde 84 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şahısın yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.