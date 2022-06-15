İhalelerde işleyiş hızlanacak

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)’ yönetimi tarafından Malatya Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. MGC yönetimi ile istişare eden ve talepleri dinleyen Vali Şahin, ihale süreçlerinde işleyişi hızlandırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan valiler kararnamesiyle geçtiğimiz ay Malatya’ya Batman’dan ataması yapılan Vali Hulusi Şahin’e MGC Yönetiminden hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. MGC Başkanı Vahap Güner ile MGC yönetimi tarafından Vali Şahin’e başarılar temennisinde bulunulurken, Malatya ile ilgili fikir alış verişi, Malatya’daki sorun ve sıkıntılar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Vali Şahin tarafından kamu ihalelerinde ‘mevzuata uyun’ konusunda yayımlanan açıklama için MGC Başkanı Vahap Güner, Vali Şahin’e teşekkürlerini iletti.

“Ödenek var”

Vali Şahin de, Malatya’daki ihaleler konusunda çalışma içerisinde olacaklarını, ihale ödenekleri konusunda sıkıntı yaşanmadığını, süreçle birlikte ihale işleyişine hız vereceklerini belirterek, MGC yönetimine ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

“Yeni basın yasası biran evvel çıkmalı”

Ziyarette yeni basın yasasının bir an evvel çıkarılması gerektiği de konuşurken, gerçek gazetecileri görevlerini ifa etmesi gerektiği, yargısız infazın gazetecilik olmadığı, her önüne gelenin gazetecilik mesleğini yapmaması gerektiği yönünde temennilerde de bulunuldu.