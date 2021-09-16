IDAP 2021 Konferansı Malatya’da yapıldı

Uluslararası Yapay Zeka ve Veri İşleme Konferansı, İnönü Üniversitesi Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi işbirliği ile online olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ali Karcı ve Prof. Dr. Teymuraz Abbasov başkanlığında 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen International Atificial Intelligence and Data Processing Symposium-IDAP 2021 konferansın açılışında Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından HAVELSAN AR-GE Direktörü Dr. Tacettin Köprülü tarafından “Savunma Sanayisinde Yapay Zeka” isimli açılış dersi yapıldı. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ali Karcı tarafından da sempozyumun tarihçesi ile ilgili bilgiler verilirken Prof. Dr. Teymuraz Abbasov ise Türkiye-Azerbaycan akademisyenlerinin işbirliği ve yapay zeka konusunda bilgiler sundu.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ise Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin önemine değinerek özellikle Karabağ savaşında bu işbirliği çerçevesinde yapay zekanın öneminin üzerinde durdu. Rektör Babanlı, son yaşanan Karabağ savaşı sonrası tek millet iki devlet vurgusunun bir kez daha öneminin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ‘Tek millet iki devlet’ gerçeğinin artık fiili olarak ispatlandığı dile getirerek aynı zamanda İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği lisansüstü eğitim alanında işbirliğinin geliştirileceğini belirtti. Yapay zeka kavramının fiili hayata ne kadar girdiğinin Karabağ savaşı ile ortaya konulduğunu belirten Kızılay, artık tıp eğitiminde de yapay zekanın var olduğunu dile getirdi. HAVELSAN AR-GE Direktörü Dr. Tacettin Köprülü ise konuşmasında HAVELSAN’ın kısa tarihçesini açıkladıktan sonra yapay zeka alanında yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler sundu. HAVELSAN olarak yapay zeka alanında araştırmalara değinen Köprülü, gelecekte savunma sanayinde yapay zeka temasında potansiyel araştırma alanları üzerinde durduklarını da ifade etti.

Sempozyumun paralel sunum oturumlarında ise araştırmacılar yaptıkları araştırma ve uygulama sonuçlarını paylaştı. Sempozyumda sunumu yapılan çalışmalar Anatolian Science - Journal of Computer Science dergisinde makale olarak yayınlanacak.