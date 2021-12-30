Huzur ve güven uygulamasında jandarmaya yakalandılar

Malatya’da Jandarma bölgesinde yapılan Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapıldı. 9 sürücüye 5 bin 514 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir günlük Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 2 bin 545 şahıs sorgulanarak, bin 98 araç ve 128 umuma açık işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapıldı. 9 sürücüye 5 bin 514 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.