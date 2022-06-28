Hobi bahçeleri öğrencilerin hizmetinde

Malatya İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerin yıl içerisinde yoğun ders streslerini üzerinden atmaları, kaynaşmaları, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hobi bahçelerini öğrencilere tahsis edildi.

Öğrencilerin ekip biçmelerini sağlama ve onları toprakla buluşturma amacıyla İnönü Üniversitesi Öğrenci Hobi Bahçeleri bahar döneminde öğrenci topluluklarının kullanımına sundu. İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin daha kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla topluluk başına 30 ya da 60 metrekare düşecek şekilde tasarlanan hobi bahçelerini İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarının kullanımına açtı. Merkez amfinin arkasında yer alan öğrenci hobi bahçelerinde, üniversite öğrencileri bahar dönemi boyunca keyifli vakit geçirerek, dönemin stresini attı. Hobi bahçeleri hakkında İletişim Fakültesi öğrencilerine konuşan İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültürel Hizmetler Şube Müdürü Hilal Aksoy, öğrenci hobi bahçesinde bir parselin 15 metre kare olduğunu ve bahçede 110 parselin mevcut olduğunu ifade etti. Hobi bahçelerinin toplamda bin 650 metre kare alandan oluştuğunu kaydeden Hilal Aksoy, isteğe bağlı olarak her topluluğa 2 parsel yani 30 metrekare ya da 4 parsel yani 60 metre kare düşecek şekilde tahsis işleminin yapıldığını dile getirdi.

Hobi bahçeleri uygulamasının amacından bahseden Aksoy, “Üniversitemiz üst yönetimi tarafından başkanlığımız bünyesinde faaliyette bulunan öğrenci topluluklarımıza sebze ve meyve ekebileceği, yetiştirdiği sebze ve meyveyi afiyetle tüketebileceği hobi bahçeleri tahsis edilmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak bu uygulamadaki amacımız, öğrencilerimizin sosyalleşmesine, keyifli zaman geçirebilmesine katkıda bulunmaktır. Çevreye karşı duyarlılığını artırmaktır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yoğun ders streslerini üzerinden atmalarını, kaynaşmalarını, yeni ilgi alanı kazanmalarını, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

"Toprakla temas ettiğinden stresi azalıyor"

Hobi bahçelerinde yapılan işlemleri anlatan Aksoy, “Öğrencilerimiz hobi bahçelerinde çapa yapıyor, toprağı havalandırıyor, tohum ekiyor, sulama yapıyor. Bu sayede paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma, sabretme gibi duyguları gelişiyor. Toprakla temas ettiğinden stresi azalıyor. Bu uygulama tamamen hobi amaçlıdır. Günlük yaşamın olumsuz etkilerinden kurtulmak için öğrencilerimize hobi bahçelerini denemelerini tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz, öğrenci toplulukları üzerinden hobi bahçesi sahibi olabilirler” ifadeleri kullandı.

Aksoy, son olarak öğrencilere hobi bahçelerini tahsis eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür etti.