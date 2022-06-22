Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek

Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin, kurum ve kuruluşların hizmetlerini yazılı izine tabi olmaksızın basın yoluyla kamuoyuna duyurabileceklerini bildirdi.

Vali Hulusi Şahin, basına bilgi ve demeç konusunda 13 ilçe kaymakamlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Valilik yazısında, “Bilindiği üzere Devlet Memurlarının basına bilgi ve demeç vermesiyle ilgili hususlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15’nci maddesinde belirtilmiştir. Yerel ve yaygın medya temsilcilerinin görevini yerine getirirken kamu kurumları tarafından haber alma konusunda gerekli kolaylığın sağlanması için, ilimizdeki kamu kurumları tarafından yapılan çalışmalar ve görevlerinin ifası sırasında sunmuş olduğu hizmetler, hizmetlerin sunumunda vatandaşımıza getirilen kolaylıklar, öneriler, asayiş, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, çevre ve diğer konularla ilgili genel duyurularda, kaymakamlarımız ile kamu kurum müdür ve amirlerinin yazılı izine tabi olmaksızın basına bilgi ve demeç vermeleri Valilik Makamınca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.