Son Dakika
Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde girdikleri bir fabrikada hırsızlık yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
MALATYA 20.05.2022, 16:24 20.05.2022, 17:00
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kutangölü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan F.A., B.G., E.A. ve Ş.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.