Heyecan ve rekabet dolu e-spor turnuvası sona erdi

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede ilk kez online olarak düzenlenen “Liselerarası Online E-spor Turnuvası” sona erdi. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede Türkiye genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer aldığı turnuvada şampiyon olan Fearless Malatya Lisesi ve Çilekler Malatya Lisesi takımları, 100 bin VP ve 100 bin RP ödülün sahibi oldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye E-spor Federasyonu’nun işbirliğiyle özel bir turnuvaya imza atıldı. Tüm dünyada milyonlarca gencin büyük ilgi gösterdiği ve popülerliği her geçen gün daha da artan elektronik sporlara merakı olan gençler için düzenlenen “Liseler Arası Online E-spor Turnuvası” sona erdi. Heyecan ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleştirilen ve Valorant ve League of Legends iki oyunun yer aldığı bu ücretsiz turnuvaya 112 takım ve 784 kişi katılım sağladı. Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyan Fearless Malatya Lisesi ve Çilekler Malatya Lisesi takımları, turnuvadaki tüm rakiplerini mağlup ederek Şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Büyük ödüller sahiplerini buldu

Youtube ve Twitch kanallarından da canlı olarak yayınlanan Liseler Arası Online E-spor Turnuvası Final müsabakasında şampiyonluğunu ilan eden Fearless Malatya Lisesi ve Çilekler Malatya Lisesi takımları, 100.000 VP ve 100.000 RP ödülün sahibi oldu. League of Legends oyununda, Fearless Malatya Lisesi birinci, SGK T1 Çamlıca Fen Lisesi ikinci, Three Days Grace Fatih Anadolu Lisesi üçüncü ve TÜT150 Hacı Ahmet Akıncı Lisesi dördüncü olmayı başardı. Valorant oyununda ise Çilekler Malatya Lisesi takımı birinci, A.M.T.A.L Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve MLV Malatya Lisesi üçüncü olmayı başardı.

E-spor heyecanına Güder’de ortak oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ajans Net salonunda düzenlenen üçüncülük ve dördüncülük müsabakasına katıldı. Valorant ve League of Legends oyunlarında üçüncülük mücadelesi veren sporculara başarı dileyen Güder, sporcularla oyunlar oynamayı da ihmal etmedi. Online spor turnuvalarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Güder, ilçede bu tür etkinliklerin artarak devam edeceklerine dikkat çekti.

“Turnuvamız yoğun ilgi gördü”

Sporda marka ilçe olmak adına çeşitli spor tesislerini Battalgazi’ye kazandırdıklarını belirten Güder, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik projelerimizi bir bir hizmete sunmaya devam ediyoruz.

Battalgazi Belediyesi olarak paydaşlarımız ile birlikte bölgemizde güzel bir turnuva organize ettik. Bu turnuva ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getirdik. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Turnuvamıza 112 takım ve 784 sporcu katıldı. Dünya teknolojik olarak ileri bir düzeye ulaşırken bizimde teknolojik gelişmelere gençlerimizi hazırlamamız lazım. Bundan dolayı bu turnuvayı başlattık ve sonraki süreçte de bu tür turnuvaları ilçemizde arttırarak devam ettireceğiz. Gençlerimiz online turnuvamıza yoğun ilgi gösterdi ve bu bizleri mutlu etti. Sadece E-spor değil sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarında ev sahipliği yaparak tarihi ile anılan ilçemizi sporla anılan ilçe yapma yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Turnuvada başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spora katkı ve hizmetlerinden dolayı Güder’e teşekkürlerini iletti.