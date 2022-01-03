Hentbol 2.Ligi

Malatya’da oynanan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında, Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 33-22 yendi.

Malatya Yeşiltepe Spor Salonu’nda yapılan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü ile Gaziantep Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda, ev sahibi Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 33-22 mağlup etti.

Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü kız takımı, bu galibiyetle önemli avantaj elde etti.