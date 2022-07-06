Hemzemin geçitlerde asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Hulusi Şahin ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları (TCDD) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, hemzemin geçitlerdeki çalışmaları inceledi.

Eski Malatya Hasırcılar yolu üzerinde bulunan, Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergâhta yer alan yolda iyileştirme çalışmaları ile trafik rahatlayacak. Hidrolik yapıyla yapılmış, demiryolunun ilk yapılarından olan taş köprünün yerine yapılan tüp geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hemzemin geçidin trafiğe açılmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergâhta asfalt çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte tek tüp geçişli olan yol gidiş ve geliş olmak üzere iki geçişli hale getirildi.

Vali Hulusi Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

“Eski Malatya için ciddi bir kazanım”

Büyükşehir Belediyesinin ciddi katkılarıyla yapılan hemzemin geçitte Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmalarını yaptığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Büyükşehir Belediyemizin ciddi katkılarıyla yapılan hemzemin geçidinde yapılan çalışmaları inceledik. Ulaştırma Bakanımız iki yıl önce Malatya’ya geldiğinde özellikle demiryolu aksındaki geçitlerde ciddi problemlerin ve kazaların olduğunu kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ifade etmiştik. Hemzemin geçitte Büyükşehir Belediyemiz yol aksında asfaltlama çalışmalarını yapıyor. Eski Malatya için ciddi bir kazanım. Turgut Özal Üniversitemizin bu bölgede olması ve Büyükşehir Belediyemizle beraber sahil yolunda çalışmalar yapmamız yol aksının yapılmasını önemli kıldı. Sahil projemizde önemli bir çalışma. Büyükşehir Belediye Başkanımızın uzun yıllardır düşüncesi. Bizde göreve geldiğimizde Malatya’yı sağlıklı bir şekilde sahille buluşturmamız lazım dedik. Şuanda Büyükşehir Belediyemiz 7 kilometrelik sahil şeridi yolunun çalışmalarını bitirme aşamasına getirdi. Bizde sahil projemizi devam ettiriyoruz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hemşerilerimiz yol aksı açısından rahatlayacak”

Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Demiryollarına sunulan dört projenin de ihalesiyle birlikte yer teslimlerinin yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Hemzemin geçit çalışmalarının yapıldığı yer Malatya ile barajı buluşturan, Turgut Özal Üniversitemizle birlikte tarihi mekânlarla şehri buluşturan bir aks. Bulunduğumuz alan karayolları uhdesinde. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Biz, şehrimizde yol aksları noktasında alternatiflerin çoğalması, ulaşım ve erişim anlamında hem güvenli hem zamandan tasarruf eden hem de seri bir ulaşım arterleri oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gerek yapılan çalışmayla barajla buluşturulması, sahil şeridi yoluyla hem sağa hem de sola aks verilmesi, kuzey çevreyolu ve kuzey kuşak yoluyla buluşturulmasıyla birlikte Anayurt bulvarıyla buluşturulması noktasında planlamamızı devam ettiriyoruz.

Mevcut yapı yol aksının ve yüksekliğin, yüksek araçların geçmesini engelliyordu. Bu anlamda devlet demiryollarına projesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan dört projeyi sunduk. Ulaştırma Bakanlığımız ve devlet demiryollarımızla yapmış olduğumuz girişimler sonuç verdi. Eski Malatya ve Hatunsuyu geçitleriyle, Topsöğütün, Samanköyün ihaleleri ve yer teslimi yapıldı. İnşallah Eylül ayında çalışmalar bitecek. Hemşerilerimiz yol aksı açısından, trafik açısından ve ulaşım erişim anlamında daha sağlıklı bir erişime ulaşacaktır. Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Karayolları ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Yolun Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Malatya için çok önemli bir yatırım”

Malatya’da yapılacak olan dört projede de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük gayreti olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin, “ Çok önemli bir yatırımın artık son rötuşlarının yapıldığı, asfaltının döküldüğü bir ana şahitlik etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla incelemelerde bulunuyoruz. Şehrin iki yakasını birleştirmenin ötesinde, Malatya’nın bütün kültür değerlerinin hemen hemen bulunduğu, tarihi eserlerinin bulunduğu Eski Malatya bölgesiyle şehri kucaklaştıran ve ileride planlamış olduğumuz kültür yolu projelerinin de can damarı olacak bir yol. Bilindiği gibi Eski Malatya bölgesi bünyesinde barındırdığı Türk İslam eserleriyle gerçekten çok kıymetli bir bölge. Bu bölgenin bütün unsurlarıyla bir kompozisyon dâhilinde çalışılarak Türkiye’ye tanıtılması bir kültür yolu projesi çerçevesinde tanıtılması konusunda hem ilçe belediyemizle, hem Büyükşehir Belediyemizle ve Valiliğimizle beraber çalışma yürütüyoruz. Yol onun eksik parçasını tamamlıyor. Bu açıdan çok kıymetli. Devlet Demiryollarının pahalı olan bu işlere ödenek ayırması oldukça zor çünkü Türkiye’nin her yerinde devasa yatırımlar yapıyor genel müdürlüğümüz. Buraya çok ciddi ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin tahsil edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük gayretleri olduğu ortada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplam dört adet demiryolu geçidi şehirde demiryolunun da hızlı akışına hizmet edecek. Bu açıdan da önemli. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa çok başarılı projesini görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.