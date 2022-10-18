Hemşehri Buluşmalarına Doğanşehir ile devam etti

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya’yı karış karış gezmeye devam ediyor. Bugün Doğanşehir İlçesi’ne giden Reşat Erdoğan, MHP İlçe Başkanlığı’nı ve Ülkü Ocak’larını ziyaret etti.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı ve beraberindekilerle, 12 Eylül darbe döneminde şehit edilen ülkücüler Cengiz Baktemur, İbrahim Sefi, Adnan Çitfçioğlu, Mehmet Durak ve Bahattin Kaya’nın mezarını ziyaret eden Reşat Erdoğan, “ Bu arkadaşlarımız vatanına bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerini sıkı sıkıya bağlı kardeşlerimizdi. O’nları asla unutmayacağız “ dedi. Doğanşehir Ülkü Ocakları’nı da ziyaret eden Erdoğan, Ocak Başkanı Osman Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Ülkü Ocaklarının, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde çok büyük katkılar sağladığını ifade eden Reşat Erdoğan, “ Bu ocak da, vatan sevgisi, millet sevgi, milli ve manevi değerlere saygının ne anlama geldiği öğretilir. Bizlerde bu ocaklarda büyüdük “ şeklinde konuştu.

Reşat Erdoğan daha sonra ilçe pazarını gezerek, pazarda alış-veriş yapan vatandaşlara pazar çantası, pazar esnafına da poşet dağıttı. Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiden dolayı Doğanşehirlilere teşekkür etti.