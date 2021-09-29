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Hem spor hem tanıtım

Malatya’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, genelde tarihi yapılar önünde düzenlenerek tanıtımı da gerçekleştiriliyor.

MALATYA 29.09.2021, 12:37
Hem spor hem tanıtım

Malatya’da, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, genelde tarihi yapılar önünde düzenlenerek tanıtımı da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor. Avrupa Spor Haftası kapsamında, 23 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’de sona erecek olan çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttırmak amacıyla çeşitli sportif faaliyetler yapılıyor. Avrupa Spor Haftası kapsamında, Malatya’da düzenlenen etkinlikler, genelde tarihi yapılar önünde yapılarak tarihin tanıtımı da gerçekleştiriliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’ndeki tarihi Abdülhamid Han Köprüsü altında, Badminton, Halk Oyunları ve Tekvando etkinlikleriyle spor haftası faaliyetleri devam etti.

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