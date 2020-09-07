Hem sorun dinledi, hem denetledi
DARENDE İLÇESİ KAYMAKAMI MALİK ÇALIŞIR, AĞILBAŞI MAHALLESİNİ ZİYARET EDİP, HEM SORUN DİNLEDİ, HEM DENETLEDİ
Malatya’nın Darende İlçesi Kaymakamı Malik Çalışır, Darende ve Kuluncak İlçelerinde mahalle ziyaretlerinde bulunup, hem sorun dinledi, hem de Covid-19 denetimi yaptı.
Darende İlçesi Ağılbaşı Mahallesinin çözüm bekleyen sorunları ve vatandaşlar istekleri hakkında Mahalle Muhtarı Zeynel Kılınç’ tan bilgiler alan Kaymakam Çalışır, vatandaşlarla sohbet edip sorunları da dinledi. Kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda kurum amirleri yöreyle ilgili faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgiler aktararak, yöneltilen soruları cevaplandırdılar.
Toplantıya katılan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Çalışır, pandemi dolaysıyla maske takma, hijyen ve fiziki mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.
Ağılbaşı Muhtarı Zeynel Kılıç ise “ Ziyaretten dolayı mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kuluncak ziyareti
Bu arada, Darende Kaymakamı ve Kuluncak Kaymakam Vekili Malik Çalışır, Kuluncak’a bağlı kırsal mahalle olan Başören ve Konaktepe Mahallelerini de ziyaret ederek, köy halkı ile bir araya geldi. Vatandaşlarla ile sohbet edip, sorun, talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Malik Çalışı’ ın mahalle ziyaretlerine Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve kurum amirleri de katıldı.
Toplantıda kurum amirleri yöreyle ilgili faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgiler aktararak yöneltilen soruları cevaplandırdılar.
Toplantıya katılan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Çalışır, pandemi dolaysıyla maske takma, hijyen ve fiziki mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda da bulundu.
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