Hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar

Malatya’da ortaokul öğrencileri, bir proje çerçevesinde çevrimiçi toplantılara katılıp, hem dil becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Malatya Topraktepe Ortaokulu Müdürü Veysel Yiğen, okul olarak uyguladıkları ve katıldıkları proje ile ilgili bilgi verip, “Okulumuzda İngilizce Öğretmeni Betül Dinçer koordinesinde yürütülen proje ile öğrencilerimize dünyadaki farklı kültürleri tanıma konusunda olumlu katkılar sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

E-twinning Projesi

Yiğen, “Topraktepe Ortaokulu öğrencilerimiz, ‘’Culture By Values’’ e-twinning projesine ortak oldular. Türkiye’nin dört bir yanından seçilen okullar ve yurt dışından projeye dahil olan okullar ile birlikte ülkemizin şehirlerinin tarihini, kültürünü, mutfağını ve yöresel özelliklerini İngilizce olarak tanıtarak farkındalıklarını arttırıyorlar. Bu proje ile birlikte hem ülkemizin şehirlerini hem de dünyadaki diğer şehirleri tanıyıp öğreniyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda yurt dışından ortaklarımızla düzenli olarak çevrimiçi toplantıları katılıp hem dil becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar” dedi.