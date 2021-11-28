Hekimhan’dan yarım düzine gol

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi D.Grup’ta Hekimhan Belediyespor sahasında Çöşnükspor’u 6-0 yendi.

Hekimhan İlçesi Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı Hekimhan Belediyespor, Çöşnükspor 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Hekimhan Belediyespor, konuk takımı sahasında gol yağmurunu tuttu. Goller 46. ve 71.dakikalarda Furkan, 73. dakikada Halil İbrahim, 75 ve 80 dakikalarda Oğuzhan ve 90. dakikada Fırat ile geldi.

Müsabaka, ev sahibinin 6-0’lık galibiyeti ile sona erdi.