banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de kutlandı.

MALATYA 30.08.2021, 14:12
Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Programa Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Alparslan Sözen, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti başkanları ve daire amirleri katıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık