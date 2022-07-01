Hekimhan’da eğitim masaya yatırıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde eğitim masaya yatırılarak ihtiyaçlar görüşüldü.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak, ilçede görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelmek üzere Hekimhan ilçesine ziyarette bulundu. Hekimhan ilçesinde görev yapan okul idarecileri ile bir araya gelen Özdemir, Hekimhan İlçesi Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaparak, ilçedeki eğitim durumu hakkında istişarelerde bulundu. Özdemir, okulların ihtiyaçlarını dinleyerek beklenti ve hedeflerini açıkladı.