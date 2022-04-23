Hekimhan’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Çocukların sergilediği gösteriler ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem Türk çocuklarına hem de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 102. yılında tüm yurtta olduğu gibi Hekimhan’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program, sabah saatlerinde Atatürk Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ise başladı. Daha sonra kutlamaların yapılacağı Hekimhan Sakarya Ortaokulu’na geçildi. İlçenin çeşitli okullarından ilkokul ve anaokulu öğrencileri 23 Nisan’ı dans gösterileri ve halk oyunlarıyla kutladı.

Çocukların sergilediği gösteriler izleyicilerden de büyük alkış aldı.