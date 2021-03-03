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Hekimhan MHP’den Başkan Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hekimhan İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan bir heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. Başkan Gürkan’a Hekimhan’a yaptığı hizmetler için teşekkür eden heyet, ilçeleri için bazı taleplerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, hizmet götürürken adil ve eşit olduklarını ifade etti.

MALATYA 03.03.2021, 17:34
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Hekimhan MHP’den Başkan Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hekimhan İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan bir heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. Başkan Gürkan’a Hekimhan’a yaptığı hizmetler için teşekkür eden heyet, ilçeleri için bazı taleplerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, hizmet götürürken adil ve eşit olduklarını ifade etti.

“Hizmetkâr olmayı şeref biliriz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarelerde bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın Hekimhan’a göstermiş olduğu büyük ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etmek için bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Hekimhan’ın her noktasında ayrım yapmadan gece gündüz özellikle Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımız Mehmet Mert sahada bizim için 24 saat hizmet veren bir kardeşimiz, Park Bahçeler Daire Başkanımız Berkan Samanlıoğlu’na ve Ramazan Toy’a Sayın Başkanımızın huzurunda teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları biz sahada halka arz ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahada hiçbir ayrım gözetmeden tek hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan diyoruz. Sayın Başkanımız için sahada varız, hizmetkâr olmayı şeref biliriz” şeklinde konuştu.

Hekimhan’a doğalgaz müjdesi

Ziyaretten duyduğu onuru dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MHP İlçe Başkanımızın dediği gibi bizler milletin hizmetkârıyız, efendisi değil. Biz hizmetle mükellefiz. Hizmet üretirken şemsiyemiz gökyüzüdür diyoruz. Herkes nasıl nefesini eşit alıyorsa, güneşin ışığından ve ısısından nasıl eşit yararlanıyorsa bizim yönetim anlayışımızdaki hizmet verme anlayışı aynı gökyüzü gibidir. Dolayısıyla herkese eşit, adil bir şekilde hizmet sunmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Hekimhan ilçemizde 320 km asfalt çalışması gerçekleştirdik. Asfaltı eksik olan mahallelerimiz içinde bu yılın programına alarak ilçemizde yılsonu itibariyle asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca Hekimhan İlçemizin doğalgaz ile tanışması noktasında İlçe Belediye Başkanımızla birlikte Genel Müdürlüğümüze giderek talep ve isteklerimizi ilettik. Çalışmalar sırasında nasıl bir yöntem takip edileceğini ifade

ettik. İnşallah bu yılın sonunda Hekimhan ilçemiz doğalgaz ile tanışmış olacak. Yönetim anlayışımızda olmazsa olmazımız adalettir. Eğer bir kurumu ayakta tutmak istiyorsanız adil ve adaletli olmak, hizmetleri de eşit şekilde sunmak zorundasınız. Hekimhan ziyaretimizi de İlçe Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve Parti İlçe Başkanlarımız ile birlikte gerek planlama yapılırken gerekse de planlama sonrasında hep birlikte bu koordinasyonu el ele vererek yapıyoruz. MHP İlçe Teşkilatına ilçe ziyaretimiz sırasında bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı, çalışmalar ile ilgili verilen bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yönetimimiz şeffaftır, berraktır. Herkese eşittir, adildir ve adaletlidir. Belediye Başkanı Şehrül-Emin’dir. Şehrin emini olan bir insanın haksız bir tutum ve davranış içerisinde olması zaten mümkün olamaz. Hizmette de adil ve eşit olmak durumundayız. Seçim zamanı Hekimhan ilçemizde büyük bir teveccüh gördük. Bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerinden çok fazla teveccühle bizleri seçtiniz. Türkiye’de rekor oyla bizleri seçtiniz. Bu yüksek güven sorumluluğumuzu da artırıyor. Biz bunun bilincinde ve idrakindeyiz. Malatya hizmet anlamında Türkiye’de en fazla hizmet yapan belediyelerden biridir” dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktararak “Malatya’nın geleceğine yönelik hizmet ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan hizmet ve yatırımlarımız devam ederken bir yandan da kültür eserlerinin ayağa kaldırılarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.
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