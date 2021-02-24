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Hekimhan heyetinden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, ilçe teşkilatı ve bazı mahalle muhtarlarından oluşan heyet, ilçeye yapılan hizmetler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

MALATYA 24.02.2021, 18:41
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Hekimhan heyetinden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, ilçe teşkilatı ve bazı mahalle muhtarlarından oluşan heyet, ilçeye yapılan hizmetler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, ilçe teşkilatı ve bazı mahalle muhtarlarından oluşan heyet, ilçeye yapılan yol, alt yapı, kanalizasyon, içme ve sulama suyu çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Hekimhan ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ve beraberindeki heyet, yapılan çalışmaların 20 yıldır ihmal edilen Hekimhan’ı ihya ettiğini söyledi.

“Hekimhan hizmete susamıştı, Selahattin başkan ihya etti”

Ziyarette konuşan Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, “Hekimhan teşkilatı olarak Selahattin Başkanımızı yerinde ziyaret ettik. Başkanımız seçildiğinden beridir Hekimhan’ımıza 300 kilometre asfalt ve 150 kilometre stabilize yol çalışmaları yaptı. Yine MASKİ eliyle su ve kanalizasyon hizmetleri gerçekleşti. Hekimhan Malatya’nın 6 da 1 büyüklüğündedir. Yaklaşık 20 yıldır Hekimhan doğru düzgün hizmet almıyordu. Başkanımızın hizmetleri ilçemizi ihya etti. Yerlerimiz engebeli, hizmeti yapmak zor. Ama Selahattin Başkanımız sayesinde 2 yıl içerisinde Malatya’mızda ve bütün ilçelerimizde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz mahallemiz kalmayacak. Yer yer eksikliklerimiz olmasına rağmen bizler Selahattin Başkanımızın hizmetlerinden gayet memnunuz. Bu yıl içerisinde hava şartları düzelirse Hekimhan’a diğer asfaltlanması gereken yerleri de yapacağınıza eminiz. Birçok kez ilçemize gelip bizleri ziyaret ettiniz. Biz bunlardan dolayı sizlere memnuniyet duyuyoruz. Devletimiz güçlü, belediyemiz güçlü, bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kurşunlu ve Dursunlu’da yapılan hizmetlerden dolayı çok memnun oldular. Geriye kalan kısmı da yapılırsa köylerimiz ihya olacaklar. Hekimhan Saz köyünde 20 yıldır asfaltın olmaması ve Selahattin Başkanımız sayesinde oraya da asfaltın gelmesi önemli bir hizmettir” dedi.

“Birlik beraberlik içerisinde yapamayacağımız hiçbir iş yoktur”

Başkan Selahattin Gürkan ise yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Hekimhan’ın kadim ilçelerden olduğunu söyledi. Gürkan, “Hekimhan bizim kadim ilçelerimizden bir tanesidir. Yeraltı zenginlikleri açısından Türkiye’nin en büyük demir yataklarının olduğu bir ilçedir. Burada hakikaten paletleme ile ilgili, demirin işletilmesiyle ilgili daha verimli bir hale gelmesi ile ilgili önümüzdeki süreçte 1 buçuk milyar TL’nin üzerinde bir yatırım planlandı. Yatırım planlamaların bir kısmı ile ilgili icraat safhasına geçildi. Hekimhan’ımızın yaklaşık 320 kilometre sıcak asfaltını yaptık. Statik kaplama şeklinde. Toplam 5 ya da 6 merkezimiz kaldı. Onları da inşallah bu yıl içerisinde bitireceğiz. Biz göreve geldiğimizde ilk 2 yıl içerisinde hiçbir yerleşim yerimizde asfaltsız, kanalizasyonsuz ve susuz yerimiz kalmayacak dedik. Dediğimizi de gerçekleştiriyoruz. Demek ki doğru bir şekilde çalışılırsa memleketimizde güzel hizmetler üretiliyor. Dolayısıyla bizler doğru çalışarak güzel hizmetler yapacağız. Bu hizmetlerin buraya gelmesi noktasında emeği geçen gerek Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, vekillerimiz olsun, gerek hükümetimizdeki bakanlarımız olsun teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın geçen günkü grup toplantısında Malatya’daki belediye hizmetlerini örnek göstermesi bizleri onurlandırmıştır. Tesadüfü bir örnek değildir. Malatya’da gerek belediye hizmetleri noktasında gerek hükümetimizin yapmış olduğu hizmetler doğrultusunda bir de Malatya insanının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde olması hakikaten örnek bir tablo sergiliyor. Malatya’da sosyal entegrasyon dediğimiz barışın, insanların birbirine saygılı olduğu bir ortamın olması Malatya’nın Türkiye’ye rol model olacak örnekleri bünyesinde barındırması bizi de gururlandırıyor. Bu hizmetlerde durmak yok yola devam diyoruz. Tabi bu hizmetlerimizin anlatılmasında teşkilatlarımızın, belediye meclisimizin ve muhtarlarımızın önemli rolleri olacaktır. Biz hizmet yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat etmesi noktasında onlara çağdaş ve modern anlamda bir şehircilik ve hizmetinin sunulması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.
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