Hekimhan Emniyet Müdürü Kılıç göreve başladı

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Emniyet Müdürlüğüne getirilip göreve başlayan Recep Kılıç, “ İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacaktır” dedi.

Hekimhan İlçesi Emniyet Müdür Vekili Harun Ercan’ın Malatya’nın Kale İlçesi’ne tayininin çıkmasının ardından Hekimhan Emniyet Müdürlüğü’ne Hekimhan’da Komiser Yardımcılığı görevini yürüten Recep Kılıç atandı. Haziran ayında Komiserlik terfiini alan Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.

Kılıç yaptığı açıklamada “ Hekimhan İlçemizde göreve başladım. İlçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz 7/24 anlayışıyla çalışacağız. Hâlihazırda ilçemizde mevcut olan huzur ve güven ortamını Sayın Kaymakamımızın emirleri doğrultusunda, paydaş kurumlarla birlikte çalışma arkadaşlarımla beraber bu mevcut olan huzur ve güven ortamının çok daha kalıcı hale getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacağı, vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.