banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

“Hazreti Hamza Cami” nin temeli törenle atıldı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, “Hazreti Hamza Cami”nin temeli törenle atıldı.

MALATYA 18.09.2021, 17:03
“Hazreti Hamza Cami” nin temeli törenle atıldı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, “Hazreti Hamza Cami”nin temeli törenle atıldı.

İlçenin Doğu Mahallesi Bozgedik mevkiinde yapımına başlanılan “Hazreti Hamza Cami” inşaatı temel atma törenine, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Ali Kazgan, İlçe Jandarma, Emniyet ve Müftülük yetkilileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar sonrası Allah için kurban kesilerek ilk harcın atılması için butona basıldı.

İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, camilerin önemine temas etti. Böçkün, “Allah’ın Evi olarak kabul ettiğimiz camilerimizin manevi ihtiyaçlarımızın karşılanmasındaki önemi büyüktür. Kutsal mekanlarımızın hem bu manevi ihtiyaçların karşılanmasında hem de toplumumuzdaki hoşgörü ve birliktelik duygusunun arttırılasında çok önemli bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 5 13
2. Beşiktaş 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Manisa FK 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 4 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Watford 5 6
11. Leicester City 4 6
12. Arsenal 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. Aston Villa 4 4
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Rayo Vallecano 5 7
8. Barcelona 3 7
9. Mallorca 4 7
10. Real Betis 4 5
11. Elche 4 5
12. Cádiz 5 5
13. Osasuna 4 5
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Deportivo Alaves 3 0
20. Getafe 5 0