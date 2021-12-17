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Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, ziyarette yaptığı konuşmada, hayvanlardan insanlara geçen 200’e yakın hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Bunların önlenmesi açısından veteriner hekimlik büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

MALATYA 17.12.2021, 17:56
Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, ziyarette yaptığı konuşmada, hayvanlardan insanlara geçen 200’e yakın hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Bunların önlenmesi açısından veteriner hekimlik büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar ve Yönetim Kurulu üyeleri Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, "Milletimizi haberdar eden basın mensuplarımızın bu dönemde önemleri bir kat daha arttı. Bizim mesleğimize gelince, bizim mesleğimiz de Covid-19 hastalığıyla birlikte veteriner hekimlerin önemi daha da artmıştır. Dünyadaki sağlık konsepti tek sağlık sistemi üzerine kurulmuştur. Onun için salgın hastalıklarda özellikle hayvanlarda veteriner hekimlikte koruyucu hekimlik insanların sağlığı için büyük bir önem taşır. Nedeni ise koruyucu hekimlik tedaviden daha ucuza mal olduğu için. Bunun yanında hayvanlardan insanlara geçen 200’e yakın hastalık var. Bunların önlenmesi açısından veteriner hekimlik büyük bir önem taşımaktadır. Hayvanlarda en belirgin hastalıklar kuduz, burusella, kuş gribi. Örneğin kuş gribinde endişe şuydu, insana geçtikten sonra insana bulaşmamasıydı. Aslında Covid -19’unda kökeni hayvanlardan geçmesi. Burada görülen sars hastalığı da hayvanlardan geçen hastalıklar " dedi.

Güner, kesim iddialarını sordu

Ziyaret için teşekkürlerini sunan MGC Başkanı Vahap Güner de, artan yem maliyetlerinden kaynaklı yetiştiricilerin dişi hayvanları kesime yollandığı iddialarını sordu. Güner, "Veteriner hekimleri odasının cemiyetimizi ziyaret etmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Özelliklede hayvancılık konusunda da, salgınları önleme noktasında önemleri büyük. Başkanımıza şunu sormak istiyoruz. Ciddi anlamda özellikle kasaplardan gelip bize söylenen, besi hayvanlarının beslenme maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kesime gittiği ifade ediliyor. Bununla ilgili kendilerinin bir bilgi varsa öğrenebilirsek memnun oluruz" diye konuştu.

"Kaçak kesim olabilir"

Besi hayvanlarının özellikle kış mevsimlerinde kesim yapılmasının Tarım ve orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını kaydeden Koşar, "Bakanlığımızın dişi hayvanların kesilmemesi ile ilgili bir talimatları var. Özellikle kış mevsiminde dişi hayvanların kesilmemesi gerekiyor. O yönetmelik doğrultusunda tedavi edilecekse tedavi, tedavi edilmeyecekse dişi hayvanlarda veteriner hekimlerinin raporları doğrultusunda kesilebilir. Onun dışında, ’Ben bunu besleyemiyorum’ bahaneleriyle kesildiğini zannetmiyorum. Ancak kaçak kesimlerle ilgili bir durum söz konusu. Kaçak olarak kesim yapılıyor olabilir. Bununda yakalanması halinde idari para cezası ver yargı cezası var" diye konuştu.

"Pandemide vatandaş ev hayvanlarına yöneldi"

Malatya’da veteriner sayısına da cevap veren Koşar, "Malatya’da resmi dairelerde çalışanlarla beraber 153 tane veteriner hekim olarak görev yapmakta. Bunlardan 82 tanesi serbest olarak görev yapmaktadır. Burada serbest çalışanlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarıyla besi hayvanlarıyla uğraşanlar var, kedi, köpek gibi hayvanlarla uğraşanlar var. Pandemi öneminde kapalı kalınan dönemlerde özellikle ev hayvanlarına yönelik ilgi bayağı arttı" ifadelerini kullandı.

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