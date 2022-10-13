Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruluyor

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşlar arasında dayanışmayı arttırmak adına ‘Kardeş Aile’ projesini başlattı.

Yeşilyurt Belediyesinin, vatandaşlar arasındaki birlik, beraberlik, paylaşımı arttırmak adına başlatmış oldukları kardeş aile projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelerle hayırsever aileleri buluşturuluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçen ‘Kardeş Aile’ projesinden yararlanan Cumhuriyet Mahallesindeki bir aileyi ziyaret etti.

Aileyi ‘Kardeş Aile’ olarak belirleyen hayırsever bir ailenin mensuplarının da katıldığı ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ortamının üst seviyede olduğunu söyledi. ‘Kardeş Aile’ projesiyle hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kalıcı ve güçlü köprüler kurduklarını ifade eden Çınar, “Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Kardeş Aile’ projesi, başarıyla yürüttüğümüz ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasına vesile olmuştur. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında güçlü köprüler kurulmasını sağlayan bu güzel ve anlamlı projemize destek verenlere teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir Hadisi Şerifinde ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ diye buyurmaktadır. Paylaşmayı emreden bir dinin mensupları olarak bizler her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz. Devletimizin imkanlarını bu anlamda seferber ediyoruz. Projeyi biz başlattık ancak hayırseverlerimiz sahiplendi, emek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal yardım hizmetlerimize katkı sunmak isteyen herkesi bu ve benzeri projelerimize desteklerini bekliyoruz. ‘Birlikten güç ve kuvvet doğar’ diye güzel bir sözümüz vardır. Hep birlikte hareket edersek sıkıntıları hep birlikte bertaraf ederiz. Mahalle muhtarlarımızın yardımlarıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sıkıntılarından kurtulmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.