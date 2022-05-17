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Havelsan ekspresi bilim treni Malatya’da

Malatya, Diyarbakır ve Siirt illerinde gerçekleştirilecek olan programlara katılmak üzere yola çıkan Bilim Treni Havelsan Ekspresi, ilk durakları olan Malatya Gar’ında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgililer tarafından gerçekleştirilen bir törenle karşılandı.

MALATYA 17.05.2022, 18:08
Havelsan ekspresi bilim treni Malatya’da

Malatya, Diyarbakır ve Siirt illerinde gerçekleştirilecek olan programlara katılmak üzere yola çıkan Bilim Treni Havelsan Ekspresi, ilk durakları olan Malatya Gar’ında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgililer tarafından gerçekleştirilen bir törenle karşılandı.

Havelsan Ekspresi’yle gelen 70 yarışmacı öğrenci ve 35 yönetici, Havelsan Ekspres isimli özel trende gerçekleştirilecek Hackathon Etkinliği ’ne katılmak üzere yola çıktı. Malatya, Diyarbakır ve Siirt illerinde şehir turu ve Üniversite etkinliklerini de içeren bir program şeklinde planlanan etkinlikler çerçevesinde 3 yarışma düzenlenecek.

Sınırlı süre içerisinde ve baskı altında yeni fikirler ve ürünler geliştirmek, marka,şirket tanıtımı yapmak anlamına gelen Hackathon yarışmasında, Yol Optimizasyonu Problemi Hackathonu, Doğal Dil İşleme (NLP) Hackathonu, Havelsan Liman MYS Fikir yarışmaları düzenlenecek. Hackathon Etkinliğinde 15 kişilik Havelsan Mentor grubu da yer almaktadır. Yarışmalara 2’şerli gruplar halinde 33 takım katılıyor.

“ Yarışmamızın Finali Siirt’te yapılacak”

Malatya programı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, “Hackathon yarışmasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. İnşallah bunun devamını diğer illerimizde de yaparak bu konudaki bilim treni şenliğimizi artıracağız. Türk silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfının bir firması olan Havelsan, inşallah bu yıl Temmuz ayında 40’ıncı yılını kutlayacak. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı’nın üyesi olarak bir yazılım firmasıyız. Yüzde yüzü yerli ve milli bir firmayız. Hackathon yarışmamızda yaklaşık 70 üniversitemizden takımlarımız geldi, seçimlerimiz yapıldı ve kriterlere uyan arkadaşlarımız bizlerle birlikte trende. Maksadımız 24 saat içerisinde arkadaşlarımız üç konuda problemleri yazılım yaparak çözecekler, daha sonrada yolda sayın hocalarımızın eşliğinde değerlendirmeye tabi tutarak sonuçlandırılacak ve Siirt’te de düzenlenecek etkinlikle finali yapacağız” açıklamalarında bulundu.

“Trendeki değerlerimizi, güzergâhlarımızdaki değerlerimizle tanıştırmak istedik”

Programda bir konuşma yapan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun selamlarını ileten TCDD Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, “ Trenimiz hakikaten bilim treni. Trende çok değerli yarışmacı gençlerimiz var. Trendeki değerlerimizi, güzergâhlarımızdaki değerlerimizle tanıştırmak istedik. Havelsan sağ olsun bu konuda öncülük etti biz sadece taşımacılık yapıyoruz. Var olanı anlatmak çok kolay bir şey. Malatya’da çok şey var. Var olanı anlatabilmek bir maharet, bir meziyet değil aslında sadece buluşturmak lazım. Bizde bugün o buluşturma görevini yapıyoruz. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, İnönü Üniversitesi Rektörümüze ve STK’larımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Malatya organizasyonunu gerçekleştirdikleri için Havelsan’a, yönetim kuruluna ve TCDD’ye teşekkür etti.

“Havelsan ile biz gurur duyuyoruz, türkiye olarak onur duyuyoruz”

Bilim Treni ekibini Malatya’da ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bizlerin şehirleri öne çıkarmak gibi bir durumumuz var. Dün devletler yarışırken bugün şehirler birbirleriyle yarışıyor. Malatya’da dünya tarihinde önemli olan bir şehirdir. Önemli olan bir şehir olan Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olan, dar’ül rifat olan, seçkin insanların yaşadığı şehir olan Malatya’da özellikle bilim adamları ve ilim adamlarının yetişmesi noktasında da ilk Sahabiyye-i Kübra ve Sura Medreseleri de Anadolu’da Malatya’da açılmıştır. Yani ilimin temelinin yaşandığı, inkişaf ettiği şehirlerimizden birisi de kadim şehrimiz Malatya’dır. Bugün kadim şehrimizde bilim adamlarımızı ağırlamak bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Bize bu imkânı veren Havelsan Genel Müdürümüze, Yönetim Kurulu Başkanımıza, TCDD Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Malatya bundan sonra hareketli bir şehir hüviyetine kavuşacaktır.

Çok değerli hemşerimiz Şinasi Kazancıoğlu Beyefendi, TCDD nezdinde ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler çerçevesi içerisinde Haziran ayı içerisinde başlayacak Tatvan ve Van Gölü Ekspresinde turist anlamında Doğu Ekspresi gibi Malatya’da da Tavan ve Van Gölü Ekspresi geçecek. Yolcular Malatya’yı ve Malatya’nın değişik yerlerini ziyaret edecekler. Malatya

hem turizm anlamında hem de ticaret anlamında hareketlenecektir. Havelsan bizim yerli ve milli şirketimizdir. Havelsan ile biz gurur duyuyoruz. Türkiye olarak onur duyuyoruz. Bugün deniz kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimizdeki bütün yazılımlar milli ve yerli olarak Havelsan tarafından yapılmaktadır. Bilim Treni 70 öğrenci ve 35 yöneticiyle birlikte şehrimizi ziyaret ettiler. Çalışmalara katılan öğrencilerimize, bilim adamlarımıza hayırlı seyahatler diliyorum. İnşallah milletimizi ve insanımızı hiçbir teknolojik ihtiyaca gerek duymadan kendi yerli ve milli programlarımızla hazırlanmalarını, yaptıkları çalışmaların şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz Başkan Gürkan’a yerli ve milli olan insansız kara aracı BARKAN’ın maketi ile birlikte yerli ve milli olan insansız hava aracı BAHA’nın maketini hediye etti.

Malatya’da gerçekleştirilecek olan birçok etkinlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanacak olan öğrenciler, Arslantepe, Poyraz Konağı, Kent Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Kültür Evi, Fotoğraf Makina Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi ve şehir turu ile Malatya programlarını tamamlayacaklar.

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