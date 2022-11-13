Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Malatya’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Tefekkür Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda apartmanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrasında yaramaz kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.