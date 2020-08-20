banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
İran BAE'ye ait gemiye el koydu
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“

Hastane yönetimi hastanedeki beklemelerde anlayış istendi

BAŞHEKİM PROF. DR. ERDAL AKTÜRK, HASTANEDE COVİD-19 NEDENİYLE YOĞUNLAŞMA OLMASINDAN DOLAYI BEKLEME SÜRESİNİN ARTABİLDİĞİ BU NEDENLE VATANDAŞLARDAN ANLAYIŞ BEKLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ

MALATYA 20.08.2020, 14:29
2
Hastane yönetimi hastanedeki beklemelerde anlayış istendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, günün belli saatlerinde yoğunlaşma olduğu, vatandaşların bekleme süreleri artabildiği, bu konuda hastaneye başvuranlardan anlayışlı olunmasını istedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanede Covid-19 nedeniyle yoğunlaşma olmasından dolayı bekleme süresinin artabildiği bu nedenle vatandaşlardan anlayış beklediklerini bildirerek, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı doktorlarımızdan hemşirelerimize, temizlik personelimizden diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personelimiz koordineli ve birlik içerisinde takdire şayan fedakarlık gösteriyor, riskli bir dönemde olmamıza rağmen hepsi görevlerinin başında fedakarca çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız bu mücadelede ter dökerken, maskelerinin izi yüzlerinde yer etmiş bir şeklide maskeleri altında nefes alıp vermekte zorlanırken efekte olup evlerine, ebeveynlerine, çocuklarına, çevresine bulaştırma korkusu var; pozitif çıkan mesai arkadaşımızı duyduğumuzda hüzünlerimiz var; bir hastamızın şifa bulmasıyla unuttuğumuz yorgunluklarımız var. Tüm bunlara karşı siz kıymetli Malatyalı hemşehrilerimizden de tek bir isteğimiz var: Korona virüs mücadelemizde bize destek olun" ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Bu süreçte hastanemiz Acil Servis ve Pandemi Polikliniğinde günün belli saatlerinde yoğunlaşma olmakta vatandaşlarımızın bekleme süreleri artabilmektedir bu konuda hastanemize başvuran siz kıymetli hemşerilerimizden anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. Maske takın, sosyal mesafenizi koruyun, el hijyeninize dikkat edin ve zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın. Hayatın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Bu sorunun cevabı tedbirlere uymakta. Başarabiliriz! Korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmayın” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25