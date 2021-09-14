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Hasadı tamamlanan kekikten beklenen verim alındı

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde deneme amaçlı dikilen ve hasadı tamamlanan kekik bitkisinden beklenen verim alındı. Kekik bitkisinden beklenen verim alınması nedeniyle diğer mahallelerde de Kadın Kooperatifi kanalıyla Kekik yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması yönünde karar alındı.

MALATYA 14.09.2021, 09:58
Hasadı tamamlanan kekikten beklenen verim alındı

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde deneme amaçlı dikilen ve hasadı tamamlanan kekik bitkisinden beklenen verim alındı. Kekik bitkisinden beklenen verim alınması nedeniyle diğer mahallelerde de Kadın Kooperatifi kanalıyla Kekik yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması yönünde karar alındı.

Yazıhan İlçesi Hamidiye Mahallesi’nde 5 dekar alanda kekik yetiştiriciliği yapılarak, ilçede ürün çeşitliliği sağlamak, verim, kalite ve maddi geliri artırmak, bölge üreticisine örnek olacak üretim modelini oluşturmak amacı ile hazırlanan proje uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde kabul edilen "Kekik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" uygulanmaya başlandı. 20-25 Mayıs tarihleri arasında dikimleri tamamlanan Kekik’de 9 Ağustos’ta başlayan hasat sona erdi. Hasadı tamamlanan Kekik bitkisinden beklenen verim alındı. Bu nedenle, Hamidiye Mahallesi’nde 5 dekar alanda kekik yetiştiriciliğine başlanılmasından sonra her yıl tekrarlanacağı ve diğer mahallelerde de Kadın Kooperatifi kanalıyla Kekik yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması yönünde karar alındı.

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