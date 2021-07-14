Han’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 15 Temmuz mesajında, “15 Temmuz da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur” ifadelerini kullandı.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Han, 15 Temmuz’da milletin kenetlendiğini belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihinde Şanlı Ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain Fettullahçı terör örgütü mensupları; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir. Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede 250 vatandaşımız şehit olurken 2301 vatandaşımız da gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 15 Temmuz da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur. Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetin de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Han mesajının devamında ise, "Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadele milletimizin şanlı direnişine verdiği destek asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini 15 Temmuz yıldönümünde lanetliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu darbe girişimine karşı canı pahasına milletimizin birlik ve beraberliği için göğsünü siper eden vatandaşlarımızın adları tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır” ifadelerini kullandı.