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Halılar resim ile anlatılıyor
Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Halı’nı Anlat" başlıklı online sergi ilgi görüyor.
MALATYA 23.12.2020, 12:35
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Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Halı’nı Anlat" başlıklı online sergi ilgi görüyor.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Halı’nı Anlat" başlıklı çevrim içi ulusal jürili karma sergi 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.Çeşitli üniversitelerden gönderilen çalışmaların jüri değerlendirmesi sonucu 60 eserden oluşan sergiye ait seçkiler ile e-serginin kataloğuna https://esergi.inonu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
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|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
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|12
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|21
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|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
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|13
|17
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|13
|17
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|12
|15
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|12
|15
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|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
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|12
|12
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|12
|10
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|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
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|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
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|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
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|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
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|11
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