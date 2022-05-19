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Hakem Ergül’e uluslararası görev
Malatyalı Futbol Hakemi Ömer Fatih Ergül, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ( EAFF )2022 Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.
MALATYA 19.05.2022, 12:12
Malatyalı Futbol Hakemi Ömer Fatih Ergül, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ( EAFF )2022 Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.
Malatyalı Futbol Hakemi Ömer Fatih Ergül, Polonya’nın Krakow şehrinde 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ( EAFF )2022 Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak. Ergül, müsabakalara katılmak üzere Malatya’dan ayrıldı.