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Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut Kur’an Kursu’nun açılışı törenle yapıldı

Malatya’nın Kuluncak İlçesi’nde, Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut, 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim Kursu’nun açılışı törenle yapıldı.

MALATYA 14.10.2021, 15:27
Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut Kur’an Kursu’nun açılışı törenle yapıldı

Malatya’nın Kuluncak İlçesi’nde, Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut, 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim Kursu’nun açılışı törenle yapıldı.

Cami yapımında Bıtıkbuğazı Mahallesi’nden Hacı Bekir Yeksek, Kur’an-ı Kerim kursu yapımında Belgizar Akbulut maddi manevi destek verdi. Cami ve Kur’an kursu yapımında arsa bağışında büyük destek veren Rukiye Aktaş, babası Hacı Hüseyin Akbulut adına büyük yardımda bulunduğu belirtildi. Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim Kursu’nun açılışı törenine, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar, Hekimhan Müftüsü Hasan Yeşildal, Kuluncak İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, hayırseverler Rukiye Aktaş ve Ahmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

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