Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi Ahmediye Camii karşısında bulunan alanda uğurlama töreni düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama törenine, Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalay ve İl Müftü Vekili Fikriye Özkan katıldı.

Törene katılan protokol üyelerinin uğurlama konuşmalarının ardından Vali Hulusi Şahin yaptığı konuşmada, “Çok kıymetli en hayırlı yolculuğa çıkmak üzeresiniz. Bizler de sizleri uğurlamak üzere burada bulunuyoruz. Pandemi dolayısıyla iki yıldır Türkiye’den hiçbir kimse hacı olma imkânını bulamadı. Tekrar kavuşmanın büyük neşesi içerisindeyiz. İnşallah bizler de ve isteyen her Müslüman da oraya kavuşma imkânı bulur. Hac ibadetinizde bizleri de unutmayınız milletimize, memleketimize lütfen dua ediniz. Allah niyetlerinizi kabul etsin. İnşallah sağ ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini en güzel şekilde yapıp dönen ve duaları kabul edilen kullarından eylesin sizi” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu’nun duasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Malatya’da ilk ve son 190 kişilik kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere otobüslerle Malatya Havalimanı’na uğurlandı.