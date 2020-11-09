banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yağcıoğlu Apartmanı böyle çökmüş
Yağcıoğlu Apartmanı böyle çökmüş
Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı
Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı
'ABD, en önemli müttefikimiz'
'ABD, en önemli müttefikimiz'
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı

Güzellik merkezinde patlama

GÜZELLİK MERKEZİ'NDE PATLAMA!

MALATYA 09.11.2020, 15:16
2
Güzellik merkezinde patlama

Malatya’da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon cihazının patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin asma katındaki lazer epilasyon cihazı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu iş yerini dumanlar kaplarken, çalışanlar büyük panik yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı bulutlu
banner378