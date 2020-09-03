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Güvercin hırsızı yakalandı
ÇALINAN 19 TANE GÜVERCİNİN 11 TANESİ ELE GEÇİRİLDİ.
MALATYA 03.09.2020, 11:49
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Malatya’da bir evden 19 güvercin çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince bir ikamette meydana gelen faili meçhul Güvercin hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yapıldı.
Olayın şüphelisinin U. Y isimli şahıs olduğu tespit edilerek şahıs ekiplerce yapılan çalışma sonucunda yakalandı.
Şahsın sorgulaması sonucu 19 tane güvercinin 11 tanesi ele geçirildi. Şüpheli verdiği ifadede 3 güvercinin öldüğünü, 5 adet güvercini sattığını beyan etti.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.
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