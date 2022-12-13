Güvenli trafik için koordine

"Güvenli Trafik, Güvenli Tarım" Sempozyumu ve "Önlem Al, Hayatta Kal” İşbirliği Protokolü Video Konferans Sistemi (VKS) Koordine Toplantısı Malatya’da da gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara Beştepe’de düzenlenen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” Sempozyumu ve “Önlem Al, Hayatta Kal” İş Birliği Protokolü çerçevesinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonundan VKS ile katılım sağlandı.

Toplantıya, Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma ve Emniyet birimlerinin sorumlu amirleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kırsal alanlar ve kırsal yollarda yoğun olarak meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, kırsal alan koşulları ve tarımsal üretim faaliyetleriyle ilişkili trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik bilimsel, teknik ve uygulayıcılar düzeyinde değerlendirmelerde bulunulması ve çözüm önerileri geliştirilmesi,

Bakanlıklar, üniversiteler, sektörel kuruluşlar, STK’lar ve trafik kolluğu arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarına dahil edilmesine ihtiyaç duyulan yeni performans göstergelerinin değerlendirilmesi, Akademik araştırmalar için yeni alanlar ve konulara altyapı oluşturulması, Tarımsal işgücünün trafik güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, Tarımsal faaliyetlerle ilişkili trafik kazalarının azaltılmasına yönelik denetim, eğitim ve kampanyaların sürekli ve sürdürülebilir hale getirilmesi konuları görüşülerek karara bağlanıldı.