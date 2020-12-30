banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Kuyumculara yeni sistem
Kuyumculara yeni sistem
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Gürkan’dan yeni yıl mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2021 yılının Türkiye’ye, milletimize ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

MALATYA 30.12.2020, 18:09
8
Gürkan’dan yeni yıl mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2021 yılının Türkiye’ye, milletimize ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan, “Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2021 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için yaşadığımız salgının sona erdiği bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni bir yılı karşılarken geride bıraktığımız 2020 yılının daha başında 24 Ocak Depremi ile sarsıldık. Depremin yaralarını sarmaya başladığımız bir dönemde bu kez de ülkemiz ve tüm dünyayı etkisine alan Covid 19 salgınının etkisine girdik. Yine bu süreç içerisinde ülkemizin birçok ilinde deprem ve sel felaketleri yaşadık. Ama Allah’a şükürler olsun ki ülke olarak birlik ve beraberlik şuuru içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelmeyi başardık. Şu anda etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz salgınla da ancak birlikte mücadele ederek başa çıkabiliriz. 2020 yılı içerisinde başta Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler olarak bizler her türlü tedbiri alarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduk. Ancak, salgın yılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde yine etkili olmaya başladı. Bu nedenle tüm halkımızdan beklentimiz maske, Mesafe ve hijyene azami derecede dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleridir. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok sıkıntılı sürecin yaşandığı 2020 yılında çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Yatırım ve hizmetlerimizi gece gündüz demeden biran önce halkımızın hizmetine sunmak için yoğun gayret gösterdik. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşerilerimizden aldığımız destekle, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çalışmalarımızı 2021 yılında da aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, 2021 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12