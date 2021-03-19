Gürkan’dan Yaşlılar Haftası mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gürkan, Türk milletinin yaşlılarını bir yük olarak değil onları sahip oldukları bilgi ve birikimlerinden faydalanılan en değerli varlıklar olarak gördüğünü belirterek, “Yaşlılarımız, bizim için asla bir yük değil geçmişimiz ile bugünümüz arasında köprü kuran en değerli varlıklarımızdır. Unutmamalıyız ki, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim için bir o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Bu anlayışa sahip olan devletimiz tarafından en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla çok ciddi çalışmalar yapılmış, yapılmaya devam edilmektedir. Yerel yönetim olarak bizler de başımızın tacı yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların toplumumuzun vazgeçilmez bir nüvesi olduğunu göstermek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vefa Konağımız tarafından özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.

Düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ve geziler ile yaşlılarımızı hoşnut etmeye devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinde uzun bir süre evlerinde kalmak zorunda olan yaşlılarımıza hizmet etmek için oluşturduğumuz Vefa Timlerimiz onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı, ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayama çalıştılar. İnşallah yaşanan bu sıkıntılı süreç biran önce sona erer ve tüm millet olarak artık daha rahat ve huzurlu bir şekilde bir arada oluruz. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın ‘Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.