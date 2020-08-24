Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN, BERABERİNDE AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ İLE BİRLİKTE MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. AHMET KIZILAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kızılay, “Başkanımız uzun yıllardır Malatya’mıza hizmetler üretmekte. Üniversite olarak ilimizin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile istişare halinde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonrada şehrimiz için istişaremizi güçlendirerek devam ettireceğiz” dedi.
Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu
Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belerten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhurbaşkanlığı imzası ile yeniden İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, nezaketi ve kibarlığı ile milletin gönlünde taht kurmuştur. Tıp Fakültemiz yapmış olduğu çalışmalar ile Türkiye ve Dünya çapında üne kavuşmuştur. Karaciğer naklinde Dünya’da belirli bir noktaya gelmesi, Kanser hastanesi oluşturulması noktasındaki başarılarından dolayı rektörümüzü tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yerel yöneticiler olarak her konuda rektörümüzün ve üniversitemizin yanında olacağız. İnönü Üniversitesi Malatya’nın marka değerlerindendir, Malatya’nın ortak paydasıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman istişareye önem vererek şehrin gelişmesine katkı sunmak adına Üniversitemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile istişarelerde bulunuyoruz. Üniversitemiz ile şehrimizi bir bütün olarak düşünerek yapmış olduğumuz projelerde üniversitemizin görüş ve fikirlerine önem vermekteyiz. Malatya’yı ve Üniversitemizi bir bütün olarak görmekteyiz” diye konuştu.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25