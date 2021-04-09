Gürkan’dan Polis Haftası mesajı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bütün Emniyet Teşkilatının haftasını kutladığını belirtti.

Başkan Gürkan, “Öncelikle tüm Emniyet Teşkilatı çalışanlarımıza sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde nice haftalar diliyorum. Emniyet Teşkilatımız milletimizin can ve mal güvenliğini sağlama noktasında önemli bir görev ifa etmektedir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın döneminde Emniyet Teşkilatı Çalışanlarımız da büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Bir yandan halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışırken bir yandan da özellikle bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması sırasında da vefa timleri olarak görev yapmış ve tüm halkımızın takdirini bir kez daha kazanmışlardır. Bu vesileyle bir kez daha Emniyet Teşkilatı çalışanlarımızın haftalarını kutlarken, görevi başında vatan için şehit olan emniyet mensuplarımızı rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.