Gürkan’dan muhtarlarla hizmet istişaresi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında 2022 yılında yapılan yatırımlar ve 2023 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Hekimhan İlçesinde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Hekimhan ilçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, CHP Hekimhan İlçe Başkanvekili Bülent Çelik, Saadet Partisi Hekimhan İlçe Başkanı Lütfi Şahin, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

“Başkanımıza bizleri güzel hizmetlere kavuşturduğu için teşekkür ediyoruz”

Gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Güzelyurt Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Tunç, “Hekimhan’a yaptığı hizmetler, yanımızda olduğu ve bizleri bu güzel hizmetlere kavuşturduğu için Selahattin Başkanımıza ve ekibine teşekkür etmek istedik. Biz toplantının bu kadar kalabalık olduğunu beklemiyorduk ama Selahattin Başkanımızın ismi duyulduktan sonra beklediğimizden daha fazla Hekimhanlı hemşerimiz geldi. Hekimhan’ımızın mahallelerinde mezralarında gerek MASKİ gerek yol altyapı çalışmalarıyla temas edilmeyen bir yer kalmadı. Bu çalışmalardan dolayı Hekimhanlı muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz adına Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız iyi ki var ve biz her daim başkanımızın yanındayız” dedi.

Başkan Gürkan’a Siyasi Parti İlçe Başkanlarından teşekkür

Saadet Partisi Hekimhan İlçe Başkanı Lütfi Şahin de, “Hekimhan’ımıza 1974’de yapılan yardımdan sonra elbette ki büyüklü küçüklü yardımlar geldi. Kanalizasyon, asfalt, içme suyu çalışmaları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hekimhan’ımıza gelen doğalgaz için de teşekkürlerimizi arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hekimhan İlçe Başkanvekili Bülent Çelik ise yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları için Başkan Gürkan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, “Çok konuşmaya gerek yok ‘iş kişinin aynasıdır lafa bakılmaz’ Biz il il bölge toplantısı yapıyoruz. Hangi ile gidersek gidelim Malatyalı olduğumuzu öğrendiklerinde, ‘sizin çok kıymetli bir belediye başkanınız var gurur duymalısınız’ diyorlar. Bundan dolayı da başkanıma minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan da, “Sağ olsun başkanımız atık su arıtma tesisi, çöp toplama merkezi, bin kilometre asfalt yol, kanalizasyon, su depoları, stabilize yol çalışmaları yapıyor. Biz burada büyük işler başarıyoruz. Sadece mezralarda ufak tefek sorunlar var. Yani vatandaşımız artık bizden bahçe yolları istiyor. Pandemi döneminde 2 bin tane ev yapıldı. 2 bin ev demek yol, kanalizasyon, su elektrik demektir. Çok şükür bunlara da yetiştik. Başkanımız en az 20 sefer Hekimhan’ımızı ziyarete gelmiştir, sağ olsun yine geldi sefalar getirdi” sözlerine yer verdi.

“ Hekimhan ilçemize toplamda 260 kilometre altyapı yaptık”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve çalışmalara da devam ettiklerini söyledi. Mert, “MASKİ olarak gerekli çalışmaları yaptık ve çalışmalarımıza da yaz kış demeden devam ediyoruz. Hekimhan’a toplamda 260 kilometre altyapı yaptık. Bunun 146 kilometresi içme suyu, 64 kilometresi kanalizasyon, tarımsal sulamada kullanılmak üzere 47 bin metre boru dağıtımı yapıldı. 11 adet sulama havuzumuz bitmek üzere, 18 adet içme suyu deposu, 20 adet sondaj çalışması, 4 adet fosseptik yapıldı. Bildiğiniz gibi atık su arıtma tesisimiz bütün ilçelerde olduğu gibi burada da bitmek üzere. Muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz. İçme suyu noktasında da ciddi bir yol kat ettik. Sayın Başkanımıza bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Büyükşehir olarak 510 km üzerinde sıcak asfalt ve sathı kaplama yapıldı”

Hekimhan ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 510 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt ve sathi kaplama yapıldı. Hekimhan’ın hem merkezinde hem de kırsal bölgelerinde yaklaşık 300 bin ton BSK çalışması yaptık. 150 bin metrekare kilit taşı çalışması yaptık. Bunların yanı sıra yeni yol ve stabilize, taş duvar, yol genişletme çalışmalarımız oldu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından fidan, çim tohumu ve bank yardımı gibi yardımlarda bulunduk. Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından Hekimhan’a katı atık aktarma istasyonu, cami ve cemevi gibi sosyal alanlarımızın çevre düzenlemeleri için yardım çalışmaları yapıldı. Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımız bölgede 2 bin 400 adet levhalama çalışması ve 189 bin metre yol çizgi çalışması yaptı. 2022 yılı içerisinde Ballıkaya ve Başkavak yolu arasında 1. ve 2. sathi kaplama işlemleri yapıldı. Dursunlu, Yayladamı, Karadere asfalt çalışması Girmana, Karakuş, Köylüköyü, Sazlıca Yukarımahalle, Saray, Devecik, Dikenli mahalle ve mezra yollarında sahtı kaplama çalışmaları tamamlandı” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’ye örnek olacak bir görüntünün olduğunu belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Gürkan’ın iyi ki olduğunu söyleyerek, Gürkan’a teşekkür etti.

“Ekibimiz gece gündüz sahada hizmetlerine devam ediyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de en çok yatırım yapan belediye olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Göreve geldiğimizde kırsallarda asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak dedik. Şuanda büyükşehir belediyesine ait Malatya’nın hiçbir yerinde asfaltsız yerimiz kalmadı. 4 bin 500 km asfalt yaptık. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Şuanda Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en çok yatırım yapan belediyedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizi söylerken boşa söylemiyor. Hepsi donelerle sabittir. Şuanda 2023 yatırımlarıyla ilgili bütün teminatlar ve kaynaklar temin edilmiştir. Biz nerde belediye başkanı olduğumuzu biliyoruz. Bu şehri mazisine layık istikbale hazırlamak için bütün mesai arkadaşlarımızla, ekibimizle beraber gece gündüz durmadan, sahanın her yerinde her şartta her koşulda şehrimizin her tarafındayız. Biz güneş gibi olacağız. Nasıl ki gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan herkes güneşin ışığından, ısısından yararlanıyorsa bizim yönetim anlayışımızdaki hizmet anlayışımızda bu şekilde olacak. Yani şemsiyemiz gökyüzü olacak. Gökyüzünün altındaki herkes bizim kardeşimizdir ve onlara eşit, adaletli, adil hizmet götürmekle mükellefiz. Hekimhan ilçemizde 260 km altyapı çalışması yapılmış. 510 km asfalt çalışması yapılmış. Bu sadece bir ilçe ve zor şartlarda, dağlarda yüksek yerlerde çalışılıyor. Niyetimiz halisane olacak. Samimi olacağız. Şeyh Edebali diyor ya, ‘ Çıktığın yolu iyi bil. Azminden dönme. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ Biz insanı yaşatacağız ki devlet yaşasın. Yönetimde iki unsur var. Bir fetihçi yöneticiler bir de işgalci yöneticiler var. İşgalci yöneticiler gider aldıkları yeri imha ederler. Fetihçi yöneticilerde gider aldığı yeri ihya ederler. Allah bizleri imha edenlerde korusun, ihya edenlerden bizleri eylesin. Önümüzdeki dönemde kış ayları için karla mücadele çalışmalarında arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alacaklar. Çalışmalarla ilgili arkadaşlarımız sahadalar. Hekimhan’da bizleri karşılayan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hekimhan mahalle muhtarlarıyla yapılan istişare toplantısında mahalle muhtarları Gürkan’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek 2023 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili istek talep ve önerilerini Gürkan’a ilettiler.