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Gürkan’dan Muhasebecilere kutlama

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke ve yönetim kurulu Üyeleri, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

MALATYA 02.03.2021, 17:50
Gürkan’dan Muhasebecilere kutlama

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke ve yönetim kurulu Üyeleri, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Türkiye genelinde 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunuyla 1 - 7 Mart arası tarihlerinin Muhasebeciler Günü olarak kutlanması dolayısıyla SMMMO Başkanı Serdar Böke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

“Farkındalık için ziyaretlerde bulunuyoruz”

Ziyarette açıklamalarda bulunan SMMMO Başkan Yardımcısı Nuh Boyraz, “1 - 7 Mart tarihleri arasında Muhasebeciler Haftası kutlanıyor. Bu anlamda muhasebenin toplumda farkındalığının artırılması noktasında kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi nedeniyle yaptığımız bazı etkinlikleri kısıtlı olarak yapıyoruz. Muhasebeciler Haftası nedeniyle ziyaretlerimize Büyükşehir Belediye Başkanımızla başladık. Kabullerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. SMMMO Başkanı Serdar Böke ise, “Muhasebe mesleğini icra eden ve emek veren Mali Müşavirlerin her sene kutladığı 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunmak için danışmak için kendilerini ziyaret ettik. Başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“STK’larla istişareyi önemsiyoruz”

Muhasebecilerin güçlü olmasıyla devletin ve milletin huzurunun yüksek olacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Muhasebecilik işi önemli bir iştir. Devletin kayıtlarını, milletin kayıtlarını, ticaret erbabı insanların kayıtlarını tutan arkadaşlardır muhasebeciler. Muhasebeciler ne kadar güçlü olursa devletin ve milletin huzuru da o kadar yüksek seyreder. Malatya’da SMMMO görevde değişiklik ifa etmişler. Taze kan olma noktasında Serdar Böke SMMMO yeni başkan olarak göreve başlamış. Mutlu bir tablodur ki önceki dönem başkan olan Nuh Boyraz ve bu dönemde başkanlık görevinde bulunan Serdar Böke birlikte aynı yönetim içerisinde görevleri en güzel şekilde ifa ediyorlar. Meslek odaları ve STK’lar açısından bu durum önemli bir anekdottur. Bu durum takdire şayandır. Bu tabloyu bizlere yaşattıkları için Serdar Bey ve Nuh Bey’e teşekkür ediyorum. Bizler yönetim olarak katılımcı belediyecilik yönetimi çerçevesinde yapmış olduğumuz işleri STK’larla, meslek kuruluşlarıyla ve sosyal taraflarla ortak değerlendirerek yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında katkılarını hep gördük. Desteklerini her zaman yanımızda hissettik. SMMMO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin Malatya ile ilgili görüşlerini, meslek sorunlarını, sıkıntıları varsa dinlemek için Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz istişaresini yapacağız. Görüş ve önerileri noktasında yol haritamızı ve yön pusulamızı belirleyeceğiz. Katılımcı Belediyecilik ilkesini ve istişare kültürünü önemsiyoruz. STK’ların gerçek amacı doğrultusunda çalışmasının en güzel örneğini tezahür ettiren odamız. Görev değişikliğini gerçekleştirerek hem yeni başkanımız hem eski başkanımız bizleri aynı yönetim içerisinde yer alarak ziyaret ettiler. Başkanlarımızın şahsında tüm SMMMO’ya kayıtlı muhasebecilerin haftalarını kutluyor tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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