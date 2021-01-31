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Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanlar Kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Cemiyet çalışmaları ve Malatya üzerine gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, yerel medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu yaptı.

MALATYA 31.01.2021, 18:49
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Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanlar Kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Cemiyet çalışmaları ve Malatya üzerine gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, yerel medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalı gazetecileri makamında kabul etti. Ziyarette Busabah Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin, Malatya Pencere Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mikail Pelit ve MGTC Başkanvekili Aziz Yiğit yer aldı.

MGTC Başkanlar Kurulu adına konuşan Mikail Pelit, Büyükşehir Belediyesi’nin basına verdiği öneme değinerek, “Selahattin Başkanımızla Malatya’mız ve yerel medyamız üzerine karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Çeşitli konularda görüşlerini öğrendik. Malatya medyasına desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. En azından bakış açınızdan dolayı teşekkür ederiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni, Malatya medyası olarak yanımızda gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Açıklamalarınız ve söylemleriniz bize umut verdi, cesaret verdi çok teşekkür ederiz” dedi.

Gürkan: “Yapılan doğru eleştirilerin şehrimizin gelişimine katkısı var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise basının bir kamu görevi üstlendiğini, doğru eleştirilerin şehrin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, Malatya yerel basının güçlü olduğunu söyledi. Gürkan, “Malatya Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti’ni burada görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biz basını kamu görevi yapan kişiler ve kuruluşlar olarak değerlendiriyoruz. Hakikaten basın kamu görevi ifa ediyor. 7/24 saat kar-kış demeden, gece gündüz demeden, sıcak soğuk demeden yoğun bir çalışma mesaisi içerisindeler. Tabi bu çalışmaları yaparken bizim gibi kurumlara da beş duyu organı görevini yapıyorlar. İnsanın nasıl 5 duyu organı varsa, toplumunda duyu organları gazeteler, televizyonlar, internet siteleri ve haberleşme araçlarıdır. Zaman zaman aralıklarla bir araya geldiğimiz zamanalar da oluyor. Malatya’nın basın yayın kuruluşlarını genel anlamda değerlendirdiğimde, hakikaten objektif ve tarafsız gazetecilik ve televizyonculuk anlayışını hakim kılmak gayreti içerisinde oldukları düşüncesindeyim. Şunu ifade etmek istiyorum, eğer bizlerin bir yanlışı olursa halka duyurulması gerekeni halka duyurulması, kişiye duyurulması gereken şeyleri de kendi iletişim kaynakları ile o eksiğin ve o yanlışın giderilmesi noktasında görevini ifa ederse çok daha verimli olur. Şöyle ki; sırf bir kurumu ya da yöneticiyi karalamak, hani sizin tabirinizle vurmak için vurmak niyetli haber anlamında değil de, yapıcı olmak, o eksiğin giderilmesini sağlamak ve şehrin gelişmesi için doğru eleştiri üretmek için uyarı niteliğinde haberler yapılmasının hepimize katkısı var. Bir hizmetten toplumun faydalanması, genele teşbih edilmesi noktasında haber anlayışını yöntem olarak belirlersek, hem Malatya’mız açısından hem gazeteciler, hem de nitelik ve kalitesi açısından kurumların kendilerini check-up’tan geçirir. Eksikleri varsa giderilmesi, yanlışları varsa giderilmesi noktasında ve bazen de toplumun dedikodu alanı içerisinde doğru bir şey yanlış bir şey olarak anlatılabiliyor. Haber kaynakların ilgili muhatabından da teyit ve test edilmesi konusunda gerekli yaklaşımlar sergilenirse gazetecilik anlamında da, habercilik anlamında da daha verimli bir yol izlenir diye düşünüyorum. Biz belediye olarak yerel basının ayakta durma noktasında yasal mevzuatta bulunan her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerek yerlerinin olması, habercilik anlayışının veya ifa etmesinin fiziki bir yapı içerisinde kolay yerlere erişebilmesi Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmeye gayret ederiz. Ben tekrardan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni burada görmekten, misafir etmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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