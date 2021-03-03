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Gürkan’dan kayısı vurgusu

Malatya Kayısı Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Özal Şener ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Böyle bir kooperatifin ilimizde kurulması bizleri mutlu etmiştir. İnşallah başarılı ve güzel işler yapmak nasip olur” dedi.

MALATYA 03.03.2021, 17:59
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Gürkan’dan kayısı vurgusu

Malatya Kayısı Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Özal Şener ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Böyle bir kooperatifin ilimizde kurulması bizleri mutlu etmiştir. İnşallah başarılı ve güzel işler yapmak nasip olur” dedi.

Malatya’da 2020 yılında 8 üye ile birlikte Kayısı Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi’ni kurduklarını belirten Özal Şener yaptığı konuşmada, “Malatya Kayısı Üretimi ve Pazarlama Kooperatifini yaklaşık 8 arkadaşımızla beraber Malatya’mızda kurmuş bulunmaktayız. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Başkanımızı ziyaret ederek, lisanslı depoculukla alakalı görüşmeler yaparak Malatya’mız için bir çalışma sürdüreceğiz. İlk 5 yıllık hedefimizde Malatya kayısının dalda ve yerde kalmaması. Bununla alakalı da Başkanımızın projeleri ile beraber bizimde projelerimizle ortaklaşa güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz. Genç bir ekibimiz var, 8 arkadaşımız var, 2 mühendis, 2 danışman ve 2 tekniker arkadaşlarımızla beraber Malatya’mızda inşallah çiftçilerimizle beraber en iyi şekilde danışmanlık hizmeti ve kayısımızın gerçek anlamda değer kazanması için mücadelemizi vereceğiz. Bugün burada bizleri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederim. Başkanım her platformda olduğu gibi gençlerin ve bizim kooperatifimizin de yanında olacağına inanıyorum. Bundan dolayı da Başkanımıza sonsuz şükranlarımız sunuyorum” dedi.

“Malatya’nın kayısı kooperatifine ihtiyacı vardı”

Böyle bir kooperatif kurdukları için Özal Şener ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutlayan Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Malatya Kayısı Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Özal Şener’in sahsında bütün yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. Yönetim kuruluna baktığınızda genç ve ziraatçı olmaları, hepsinin bir ziraat dalında temayüz etmiş olması bu konuda başarıya gideceklerinin en temel göstergesidir. Hakikaten Malatya’da bir kayısı kooperatifi yoktu ilk siz açtınız. Dünya Kayısı Başkenti olarak gördüğümüz Malatya Kayısısını Güneşin Altın Yumurtası diye tabir ediyoruz. Malatya kayısını dalda ve yerde kalmaması deyimi güzel bir deyim. Bizler bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Genel Sekreterliğimiz nezrinde kayısı ile ilgili çalışmalara yoğun ilgi göstermekteyiz. Biz göreve geldiğimizin akabinde Kuru Kayısı Lisanlı Depo Projesinin temelini atarak çalışmalara başladık. Herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde inşallah Mayıs ayı içerisinde hizmete açacağız. Türkiye’nin ve Dünya’nın da en modern Lisanslı Deposu faaliyete geçecek. Hemen yanında yine Malatya’mızın uzun yıllardan beri bütün platformlarda konuşulan ve bir türlü mesafe alınamayan Şire Pazarı yapılması konusunda da çalışmalar başlattık. Dolayısıyla kayısının şuanda Malatya’ya toplam girdi ve katma değeri yaklaşık 250-300 milyon dolar civarında ama biz bu girdiyi nasıl daha yukarılara taşırız onun çalışması ve çabası içerisindeyiz. Bu çalışmaları hayata geçirirken bir taraftan da kayısının mamul hale gelmesi, ambalajlanması ve ürün çeşitlenmesi noktasında kayısı ve kayısının türevlerini kullanarak büyük bir entegre tesisinde Malatya’ya katma değer olalar yaklaşık 2 milyar dolara getirme çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kayısının dünya genelindeki toplam katma değeri yaklaşık 5 milyar dolar civarındadır. İnşallah sizler de bu konuda paydaşımız olarak ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Malatya ürünü olan kayısıyı daha ileriye taşımak katma değer payını artırarak Malatya halkının daha fazla gelir elde etmesinin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Somut adımları attık inşallah bu adımların devamı gelecek. Sizlerde güzel bir kooperatif kurmuşsunuz bu kooperatifin temeli nasıl oluşturulursa o şekilde gider. Kooperatiflerin başarısız olma şeklindeki zihinleri ve toplumsal algıyı yıkmamız gerekir. O yüzden de dürüstlüğü, erdemliği, hakkı ve hakkaniyete riayet etmek durumdayız. Bu cesaretinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Güzel bir yönetim oluşturmuşunuz. Yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifinize hangi alanlarda nasıl destek vereceksek o konuda yanınızda olacağız. Yapacağımız işlerde de paydaş olarak görmek isteyeceğimizi de belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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