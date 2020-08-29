Gürkan’dan Doğanşehir’de inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Doğanşehir meydanını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, meydanı inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Rahmetli Vahap Küçük’ün en büyük hayali Doğanşehir Meydanı’nın yapılmasıydı. Bizler de kısa bir sürede bu meydanı hazır hale getirerek, Vahap Küçük’ün adını burada yaşatmaya başladık. Bugün de bu meydanda gezerek merhumu bir kez daha dualarla andık. Mekanı cennet olsun” dedi.

“Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi”

Doğanşehir ilçesi Reşadiye Mahallesi Muhtarı Abuzer Sultanoğlu, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, “Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sultanoğlu, Doğanşehir’e yapılan meydan çalışmasından ve Vahap Küçük’ün isminin verilmesinden dolayı vatandaşlar Başkan Gürkan’a teşekkürlerini iletti.

“İlçelerimize adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe meydan incelemesinden sonra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Doğanşehir ilçesi Topraktepe Mahallesinde yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Gürkan, Topraktepe Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, sorunları dinledi. Mahalle sakinleri ile belli bir süre sohbet etti. Sorunlarını anlatan vatandaşlar, yapılan hizmetler için de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Gürkan, bütün ilçelere adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerini söyleyerek, 2 yıl içerisinde asfaltsız hiç bir yerleşim alanı kalmayacak diye belirtti.

Diğer yandan, Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Başkan Gürkan, Topraktepe Mahallesinde yöresel ekmek yapan kadınları ziyaret ederek, belli bir süre sohbet ettiler. Yöresel ekmek yapan kadınlar, ikramlarda bulundular.